Jennifer López aparece en cadente body mostrando sus atributos

Jennifer López no deja de llamar la atención tras su lujosa boda con Ben Affleck, pues poco a poco ha ido revelando detalles del segundo enlace que realizó rodeados de su familia y amigos más íntimos.

Ahora volvió a ser el centro de la polémica por una candente y descarada imagen que publicó en sus historias dejando ver uno de sus atributos. Recordemos que la cantante tiene el trasero más famoso del mundo, pues lo tiene asegurado por US$1 millón.

Hoy lo mostró al máximo para promocionar su nuevo producto Booty Balm, de su marca de belleza. La estrella de 53 años, deslizó su figura en un mono negro ceñido, y levantó el dobladillo para exhibir su deslumbrante trasero.

Esta no es la primera vez que ella revela detalles de este producto, hace unas semanas publicó una foto desnuda, provocando decenas de halagos de sus miles de fans.

“La mujer más bella del mundo ❤️🔥”

“Wooooowww súper hot y hermosa🔥 🙌 ❤️ 😍 😍”

“Y así es como luce a los 53 años 😍 🥳”

“Es imposible tener ese tipo de cuerpo usando algunas cremas. Este es el cuerpo de reina ❤️❤️”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

La última publicación asombrosa de JLo se produce después de que les dio a sus fanáticos una mirada íntima a su extravagante boda de tres días en la propiedad de Georgia de $ 8.9 millones de su esposo Ben Affleck en su último boletín, On The JLo, publicado el jueves.

Revelaciones de la cantante

Jennifer López compartió algunos detalles románticos de su gran día, que se produjo solo unas semanas después de casarse por primera vez en Las Vegas, incluyó una dulce foto de ella luciendo un vestido blanco de Ralph Lauren y el apuesto novio, de 50 años, bailando lentamente bajo un letrero de neón, que decía: Sr. y la señora Affleck.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

“Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo mucho sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca”, escribió recordó.

Ella continuó: “Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezarme con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí”.

“Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor’, dijo la artista”.