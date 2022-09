Faltando poco menos de dos meses para conmemorar el Día de Muertos, ya hay más de una compañía encaminada para la celebración de esta icónica fecha y que se ha preparado para honrar el legado bajo su propio estilo, entre estas está la empresa Mattel.

El gigante de los juguetes para niños en esta ocasión se unió al reconocido diseñador Benito Santos para lanzar una nueva Barbie que hace honor al día de muertos. La muñeca está inspirada en la imagen de La Catrina, la diosa de la muerte en México.

“En honor al festival del Día de Muertos que se celebra en Noviembre, Barbie celebra la excelencia en la alta costura de los hispanos, en colaboración con el conocido diseñador Benito Santos. Esta nueva muñeca Barbie premium #DiaDeMuertos luce un vestido negro a medida con detalles en blanco y carmesí, un espectacular dobladillo de sirena y una chaqueta bolero recortada, inspirada en algunas de las costumbres y símbolos de la festividad”, es el texto que describe el atuendo y el motivo en el que se inspiraron para la creación del nuevo estilo de Barbie.

Al nuevo diseño se le pueden observar arte floral, desde la chaqueta hasta el vestido en color rojo, asimismo, una pajarita, un listón y una tiara o diadema del mismo color. Además de un peinado especial con su cabello recogido y entrelazado, enmarcando su figura y resaltando su porte.

Costo de la Berbie

A pesar de haber salido a la venta unos días atrás, ya no es posible encontrar disponibilidad de este modelo diseñado por el mexicano, sin embargo, se puede encontrar el costo oficial en la página de Mattel Creations es de US $100, para los otros modelos que la acompañan en este especial de Día de Muertos, se encuentran a un costo de US $80 y $75.

Barbie “puede ser lo que quiera ser”

La marca de muñecas que tiene una toda una trayectoria de vida dentro del mercado comercial y que ha demostrado al mundo entero que Barbie puede ser lo que quiera ser, se mantiene bajo constante renovación y a la vanguardia, ofreciendo cada vez nuevos modelos a sus millones de fanáticos.

Uno de los más recientes lanzamientos de la compañía estadounidense, el cual también se ciñó a la idea de rendir homenaje a una gran figura del mundo musical, fue una muñeca en honor a la vida y trayectoria de la cantante Gloria Estefan. Este fue el gran regalo que la casa Mattel decidió darle a la cantante por su recién cumpleaños 65.

