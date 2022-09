Reina Letizia genera polémica al no persignarse frente a féretro de reina Isabel

La reina Letizia y su esposo el rey Felipe acudieron el domingo por la tarde a la capilla ardiente de la reina Isabel II, instalada en el palacio de Wenstmister. Ellos presentan así sus respetos a la monarca fallecida y su familia, encabezada por el ya rey Carlos III.

Horas más tardes, los reyes de España acudieron a la recepción que ofreció el ahora soberano de la corona en el palacio de Buckingham.

Ambos de riguroso luto, permanecieron poco más de un minuto en el interior de la sala en el que se encuentra el ataúd de la antigua monarca. Ambos han inclinado su cabeza en señal de respeto y don Felipe se ha santiguado, gesto que no ha repetido su esposa.

La reina, aconfesional, hace lo que cree coherente con sus creencias. Sin embargo, el gesto no ha pasado desapercibo en redes, donde rápidamente le han recordado que es la segunda vez que lo hace en dos meses, cuando también fue objeto de polémica durante la misa del día del patrón de España en Santiago de Compostela el pasado 25 de julio.

Las redes sociales no pasaron desapercibido este momento y la llenaron de críticas, considerando que ella esa reina de una corona que ha sido católica durante toda su historia.

Me parece muy bien que la Reina Letizia no se santigüe porque no profese la fe cristiana. A ver si tiene los mismos ovarios para no ponerse un pañuelo en la cabeza cuando viaje a algún país musulmán. #QuéVergüenza

pic.twitter.com/6E4xp39FuZ

— Esther Sanz 🤜🏻🦀🤛🏻 (@_esthersanz) September 19, 2022