Joe Biden en la ONU: Arremete contra Putin tras nueva escalada en Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, tomó la palabra este miércoles ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, y arremetió contra su homólogo ruso, Vladimir Putin, horas después de que este impulsara una dramática escalada en Ucrania al movilizar sus reservistas. Biden dijo que Rusia “violó descaradamente” la Carta de las Naciones Unidas y lo criticó por una velada amenaza de recurrir a las armas nucleares.

Putin, por su parte, advirtió que estaba listo para utilizar “todos los medios” para combatir a Occidente. En un mensaje a la nación emitido este miércoles, Putin acusó a Occidente de intentar “destruir” a Rusia con el respaldo a Ucrania, y que Moscú debía apoyar a aquellos en Kiev que quieren “decidir su propio futuro”.

Biden respondió que “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”.

Tune in as I deliver remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/4mVFkRRR8J

— President Biden (@POTUS) September 21, 2022