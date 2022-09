VIDEO. Huracán Ian es captado desde el espacio por la Estación Espacial Internacional

El poderoso huracán Ian fue captado en video desde el espacio por la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés). El fenómeno tocó tierra este martes al oeste de Cuba y mantiene bajo a amenaza a la Florida en Estados Unidos.

Las imágenes publicadas en la cuenta de Twitter de la Estación Espacial muestran al huracán categoría 3 moverse por el orbe junto a una gran masa de nubosidad.

El video del huracán Ian fue tomado a una distancia aproximada de 418.429 kilómetros debajo de la Estación Espacial Internacional este lunes 26 de septiembre. Según la NASA, las imágenes muestran cómo el fenómeno ganaba fuerza al sur de Cuba y avanzaba hacia Florida alrededor de las 13:00 horas de Guatemala.

En el clip de casi ocho minutos, la Estación Espacial avanza de un costado a otro hacia el huracán Ian y logra captar el ojo del huracán, así como la forma de remolino que caracteriza a estos eventos.

#HurricaneIan is seen about 260 miles below the space station as the storm was gaining strength south of Cuba and moving toward Florida at around 3pm ET on Monday, Sept 26, 2022. pic.twitter.com/GNef1ptraA

— International Space Station (@Space_Station) September 26, 2022