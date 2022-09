Presentan primeras monedas que se usarán durante el reinado de Carlos III

La Royal Mint, la empresa que se dedica a fabricar el efectivo de la realeza de Gran Bretaña, presentó las primeras monedas que se usarán con el retrato del Rey Carlos III durante su reinado.

Los británicos comenzarán a ver la imagen de Charles III en sus monedas a partir de diciembre, a medida que las monedas de 50 peniques que lo representan con su rostro entren gradualmente en circulación.

La efigie del nuevo monarca fue creada por el escultor británico Martin Jennings y ha sido aprobada personalmente por el Rey Carlos, según informó La Royal Mint. De acuerdo con la tradición, el retrato del Rey mira hacia la izquierda, en dirección opuesta al de su madre, la Reina Isabel II.

The official coin effigy of His Majesty The King has been revealed by the @RoyalMintUK.

The King’s portrait will appear on a special £5 coin and 50p, as part of a memorial coin range released on Monday to commemorate the life and legacy of Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/Wmvk1cXkDS

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 30, 2022