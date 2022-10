Viruela del mono: Salud confirma el caso número 43 en Guatemala

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este sábado 8 de octubre un nuevo contagio de viruela del mono, por lo cual se incrementó a 43 la cifra total en el país.

César Conde, jefe del Laboratorio Nacional de Salud, señaló en una entrevista con Emisoras Unidas, que el diagnóstico se conoció en horas de la mañana, tras el análisis correspondiente de las muestras tomadas al paciente.

El profesional compartió que esta es la semana epidemiológica en la que se han reportado más casos, pues suman 13.

A su criterio, el comportamiento que se observa es reflejo de que se está teniendo la capacidad de detectar casos, pues muchas veces no se evidencia una alta frecuencia de cierta enfermedad porque no se detecta, no porque no haya.

“Los servicios de atención integral, los hospitales que están en alerta y otros lugares que atienden pacientes con factores de riesgo, ahorita están mandando muestras para poder ser diagnosticadas”, compartió.

Agregó que en algún momento se podría esperar tener un repunte de casos de esta enfermedad, pues hay países en la región que incluso sobrepasan los 1 mil o 1 mil 200 contagios.

Conde explicó que la transmisión de la enfermedad se da por el contacto estrecho y con fluidos corporales, por lo cual resaltó la importancia de evitar este tipo de acercamientos con personas que puedan estar contagiadas.

Añadió que también existe riesgo de que se adquiera la viruela símica de manera respiratoria, pero la probabilidad es bastante baja.

#EUInternacionales “Con las medidas adecuadas, este es un brote que puede frenarse (…) No tenemos que vivir con la viruela del mono”, afirmó la OMS.https://t.co/VwF1xn3RZ2 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 1, 2022

Cifras sobre la viruela del mono en Guatemala

Hasta la fecha, el MSPAS registra los siguientes datos sobre el impacto de la viruela del mono en el país:

Casos positivos: 43

Pacientes recuperados: 15

Casos descartados: 41

Casos probables: 4

Según el MSPAS, su personal le da seguimiento a la evolución de los pacientes confirmados y de forma alterna se ha iniciado la investigación epidemiológica al respecto.