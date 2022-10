Congreso aprueba ley que otorgará Q36 mil a veteranos militares

El pleno del Congreso aprobó el decreto 51-2022, Ley Temporal de Desarrollo Integral, la cual propone la creación del Programa de Desarrollo Integral que tiene como objetivo la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales y de desarrollo en beneficio del Estado, con la participación de militares veteranos que prestaron servicio militar durante el conflicto armado interno.

Este programa será posible con el apoyo de los veteranos militares, quienes realizarán trabajos de reforestación, protección y conservación de bosques.

El Ministerio de la Defensa Nacional será el encargado de la elaboración de los listados de beneficiarios del programa, los cuales se entregarán certificados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Cada uno de los militares veteranos recibirá Q1 mil mensuales durante tres años, es decir, Q36 mil en total durante los tres años que indica la ley.

Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios de dicho programa son: solicitar al Mides su inscripción, que requerirá entre la documentación una copia del Documento Personal de Identificación (DPI) y la certificación que conste que cumplió su tiempo de servicio, extendida por el Mindef.

Al respecto de dicha ley, Armando Melgar Padilla, uno de los ponentes de la misma dijo:

“Yo siempre he dicho que la vida no tiene precio; la vida no vale ni 120 ni un millón ni dos millones, pero hoy se ha logrado ese granito de arena para los soldados que nos defendieron”.