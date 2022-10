Trump será citado a comparecer ante comisión que investiga asalto al Capitolio

El expresidente estadounidense, Donald Trump, será citado por la comisión parlamentaria que analiza el asalto al Capitolio, ocurrido el 6 de enero de 2021, que señaló que el exgobernante está “obligado a responder por sus actos”. Trump “es LA persona en el centro de la historia de lo que sucedió el 6 de enero. Así que queremos escucharlo”, dijo Bennie Thompson durante una audiencia pública.

“Tiene que rendir cuentas. Tiene que responder por sus acciones”, agregó. La comisión se plantea “hacer todo lo posible para contar la historia más completa posible y brindar recomendaciones para ayudar a garantizar que nada como el 6 de enero vuelva a suceder en el futuro”, continuó.

La misión del panel, integrado por siete demócratas y dos republicanos, es arrojar luz sobre el comportamiento del presidente antes, durante y después del ataque al Capitolio, que conmocionó al mundo entero.

BREAKING: The Select Committee unanimously votes to subpoena Donald J. Trump, former President of the United States, to provide evidence as part of the committee’s investigation.

El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump irrumpieron en la sede del Congreso para tratar de evitar que los legisladores certificaran la victoria de su rival demócrata, Joe Biden. El magnate continúa asegurando sin pruebas que la victoria le fue “robada”.

This previously unseen footage shows Congressional leaders—both Republicans and Democrats—as they were taken to a secure location during the January riot.

Everyone involved was actively working to address the violence. All of them did what President Trump refused to do. pic.twitter.com/fcF4zBLGWm

— January 6th Committee (@January6thCmte) October 13, 2022