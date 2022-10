Nuevo tiroteo en EE. UU.: Adolescente mata a 5 personas y hiere a otras 2

Un adolescente de 15 años de edad mató a 5 personas, entre ellas un policía fuera de servicio, e hirió a otras 2, en un nuevo tiroteo en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, en el sureste de EE. UU., informaron autoridades locales.

Los primeros disparos se produjeron poco después de las 17:00 horas (locales) del jueves, en un paseo peatonal de Raleigh, urbe de casi 500 mil habitantes y capital del estado de Carolina del Norte. De inmediato se desplegó un gran contingente con fuerzas de seguridad para dar con el sospechoso.

En conferencia de prensa, la alcaldesa Mary-Ann Baldwin detalló que “aproximadamente a las 20:00 horas (locales), la policía de Raleigh había indicado que rodeó a un sospechoso en una vivienda del área”. Poco después, la policía de la ciudad confirmó que el sospechoso del tiroteo había sido detenido.

“Lo vi pasar frente a mi casa, en el jardín. Tenía un rifle de caza de cañón largo y estaba vestido de camuflaje”, dijo un testigo que se identificó solamente como Robert, en declaraciones a la cadena local WRAL.

Por su parte, la jefa de la policía local, Estella Patterson, confirmó que las víctimas de los disparos tienen entre 16 y 52 años. El sospechoso también hirió a otras dos personas, “un agente de policía (…) que fue atendido y dado de alta del hospital” y a otra persona de 59 años, quien “todavía está en estado crítico”, apuntó Patterson en rueda de prensa. No se precisó qué tipo de arma se usó en el ataque.

Please continue to keep the families and loved ones of everyone impacted by yesterday’s tragic events in your thoughts. The road ahead is a difficult one, but we will take it one step at a time knowing the city of Raleigh walks with us.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 14, 2022