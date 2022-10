VIDEOS: Atacan la capital de Ucrania con “drones kamikaze”

La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de nuevos ataques “drones kamikaze” en la mañana de este lunes, dijo el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, después de que se oyeran varias explosiones en el distrito de Shevchenko, en el centro.

Los ataques tuvieron lugar a las 06:35, 06:45 y 06:58 (locales); sirenas antiaéreas sonaron poco antes de la primera deflagración. indicó Yermak. “La capital fue atacada por drones kamikaze (…) Los rusos creen que esto les ayudará, pero estas acciones muestran su desesperación”, dijo.

Russia is attacking residential buildings in Kyiv with kamikaze drones since the morning. pic.twitter.com/UA201TYWql

— WorldOnAlert (@worldonalert) October 17, 2022