“Laura” responde a hombre que pagó costosa publicidad para pedir perdón

En las redes sociales se hizo viral el caso de un desconocido que pagó costosa publicidad en la calle para obtener el perdón de su novia llamada “Laura“. De acuerdo con varios videos y fotografías difundidas en internet, el hombre invirtió en propaganda con dedicatorias en algunos puntos de la Ciudad de México con el fin de que su pareja los pudiera ver y vuelvan a estar juntos de nuevo.

Ahora fue “Laura” la que respondió de la misma forma y dejó una serie de mensajes en las áreas más concurridas de la CDMX. Las imágenes de la costosa publicidad de inmediato se hicieron virales en Facebook y Twitter.

“Laura” respondió a las súplicas y dejó expuesto a su expareja. Vía TikTok, una usuaria compartió la respuesta de Laura escrita en un nuevo cartel de la CDMX. Tan épico como lo fue la propaganda de “Javier¨, el mensaje de la mujer le da una ‘cachetada con guante blanco’ al hombre que le insiste por su perdón.

“Javier: expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico”, “No, Javier. Esto no se arregla con una chela”, “Javier: el tamaño de tus mentiras si importa”, “Javier: ME prestaron este espectacular para decirte que me elegí a mí”.