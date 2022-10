“Laura: Ella y yo solo somos amigos.”, hombre paga costosa publicidad para pedir perdón

En las redes sociales un desconocido se volvió viral por pedirle disculpas a su pareja de una manera un tanto peculiar. El hombre al parecer no tuvo mejor idea que contratar una costosa publicidad en la calle para obtener el perdón de su novia.

Según un video compartido por @Karenkanettevg en Tik Tok, el hombre pagó una costosa publicidad con dedicatorias en algunos puntos de la Ciudad de México con el fin de que su pareja, llamada Laura, los pueda ver y vuelvan a estar juntos de nuevo.

“Laura: Ella y yo solo somos amigos. Creeme por favor”, “Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche”, se lee en video que acumula más de 4 millones de vistas. No obstante, otros usuarios también se toparon con otros paneles y no dudaron en compartirlos en redes.