Subastarán lujoso auto de Freddie Mercury para ayudar a Ucrania

Freddie Mercury se volvió tendencia en redes sociales gracias a que la casa de subastas “Sotheby’s” subastará un auto lujoso Rolls Royce que era propiedad del vocalista de Queen, quien falleció el 24 de noviembre de 1991. El dinero que se recaude será usado para ayudar a las víctimas de Ucrania por la invasión de Rusia.

Freddie Mercury's personal 1974 Rolls-Royce Silver Shadow will cross the block at RM Sotheby's London on November 5, 2022. All proceeds from the car will benefit the Superhumans of Ukraine charity. https://t.co/GOZ2VSBJ5V pic.twitter.com/sUCf2u6gSK

De acuerdo con el portal oficial de Sotheby’s International Realty, la subasta del Rolls-Royce de Freddie Mercury comenzará ya sea por 20 mil o 30 mil libras esterlinas. Aunque cabe destacar que en este tipo de eventos, la cantidad puede alcanzar cifras considerablemente mayores.

Una aclaración de la casa de subastas para los compradores es que “este automóvil se ha mantenido almacenado durante un período prolongado de tiempo y se beneficiaría de una inspección mecánica antes de conducirlo”, un detalle que se deberá tener en cuenta al momento de ofertar.

Freddie Mercury's 1974 Rolls-Royce Silver Shadow is up for sale. You have 15 days to round up the money. It's way more affordable than I would've thought!

All proceeds will go to the Superhumans of Ukraine charity, to help fund a new hospital in Lviv.https://t.co/9wQnWlyp1J pic.twitter.com/PUpIZi3Fke

