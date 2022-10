El Bayern amarga el último duelo de Champions del Barça ante su gente

El Camp Nou fue la sede del duelo de la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League entre FC Barcelona y Bayern, ambos clubes llegaban a la Ciudad Condal sin jugarse nada, ya que los alemanes ya habían clasificado a octavos de final y los culés estaban eliminados. Los bávaros sentenciaron el duelo desde la primera parte y sobre el final aumentaron la ventaja con un definitivo 0-3.

Con este resultado el Bayern se asegura terminar en la primera posición del grupo C y tendrá, en el papel, opciones de enfrentarse a rivales más débiles en la ronda de los mejores 16. Por su parte el Barça, que ya estaba eliminado, disputará por segundo año consecutivo la Europa League.

#UCL | ¡Nueva goleada del Bayern!🔴 Los alemanes volvieron a demostrar su superioridad ante el Barça 🔵🔴 y en el Camp Nou arrollaron a los culés, que llegaron eliminados al encuentro. 😳 ➡https://t.co/H1OWPKYoDl pic.twitter.com/YS5rQM2yKd — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 26, 2022

FC Barcelona 0-3 Bayern

En un partido en el que ambos equipos no se jugaban más que el orgullo, los dos clubes iniciaron con un ritmo lento y con una pelea en dominar el medio campo. Sin acciones claras y con las defensas bien estructuradas, el Bayern dejó expuesto al armado de Xavi con un pase filtrado de Gnabry y Mané frente a Ter Stegen cruzó al meta teutón y puso el 0-1 a favor de las visitas.

Con un Barça inerte en ataque, dinámica que lo ha caracterizado en la actual edición de Champions League, los alemanes no sufrían y pese a no tener muchas ocasiones, con dos pases lograr hacer el suficiente daño. Muestra de esto fue de nuevo un pase al espacio de Gnabry para Choupo-Moting, en el que el delantero camerunés quedó mano a mano con Ter Stegen y firmó el segundo tanto de la noche para los alemanes al 31′.

Luego de sufrir hasta en tres ocasiones dentro de su área, los culés pudieron recortar las distancias con una contra que al 43′ terminó en un penalti a su favor marcado por el referí Anthony Taylor, pero tras una revisión del VAR, el inglés decidió dar por invalidada su interpretación. El juego en el Camp Nou se fue al descanso con ventaja del Bayern 0-2.

Segundo tiempo

La dinámica pasiva entre ambos clubes se mantuvo también en el inicio de la segunda parte, pero de igual manera el cuadro alemán lograba sorprender a los de Xavi con facilidad. Al 55′ con un pase de Kimmich que terminó en gol de Gnabry, pero para fortuna del Barça este tanto fue anulado por fuera de juego.

Todo intento del Barça por crear juego era ahogado por un Bayern que no bajó la intensidad en la presión durante los 90 minutos. Xavi, quien intentaba mejorar su ataque con el ingreso de Ferran Torres, Raphinha y Ansu Fati, no logró dar con la tecla y vio como su equipo estuvo mermado toda la segunda parte en la que no pudo generar peligro.

El Bayern logró dominar los tiempos en el encuentro y parecía dar la sensación de estar cómodo con el resultado, lo que les hacía manejar el balón y desesperar a un cuadro culé que se veía totalmente superado. La “tortura futbolística” no pudo terminar de la peor manera para el Barça, quienes al final del encuentro recibieron otro tanto a nombre de Benjamin Pavard con el que firmó el definitivo 0-3 al 90+4′.