Lizbeth Rodríguez denuncia que fue víctima de abuso sexual

Lizbeth Rodríguez, conocida por su faceta de conductora y las entrevistas que hacía a parejas infieles, denunció, a través de redes sociales, que fue víctima de abuso sexual cuando era niña.

Mediante un video que colocó en TikTok, la famosa dio a conocer la situación que le valió el apoyo de sus seguidores. La modelo, que se suma a las famosas que han denunciado abuso o acoso sexual, compartió un video en donde se puede leer: “Para el que me tocaba desde los 4 añitos”.

En el corto video, Rodríguez aprovechó la canción de “Gasolina”, interpretada por Daddy Yankee, para mandar un mensaje, pues, conforme pasan los segundos, llega una parte de la canción que dice: “Tenemos tú y yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes”.

Luego de su publicación, la cual ya supera miles de “Me gusta” y cientos de comentarios, los seguidores de la famosa mostraron su apoyo y aprovecharon para contar algunas situaciones similares a la que denunció la influencer.

“Lo peor es cuando hablas y le dices a tus padres, conocidos o a cualquiera y simplemente no te creen”, “Y lo peor es que son mis primos y me hablan como si nada”, “A veces preferimos callar y por el simple hecho de tratar de proteger a los que más queremos”, “A mí me pasó”, “Se ve en tu rostro el rencor…”, son parte de los comentarios en apoyo a la influencer que se pueden leer en redes sociales.