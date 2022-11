¡En pleno programa! Confunden lugares turísticos de Guatemala con Honduras

Cibernautas han viralizado un video que muestra la equivocación que tuvo la producción de Telemundo en plena transmisión en vivo. Las imágenes muestran cuando en una gran pantalla se muestra el paisaje de Tikal de Guatemala como que si fuera de Honduras.

El momento sucedió cuando los conductores le dieron la bienvenida a Rebeca Rodríguez, Miss Honduras, quien recientemente triunfó en la New York Fashion Week y se ha posicionado como una de las favoritas en Miss Universo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rebeca Rodriguez Mora (@reberodriguezm)

Para recibirla el programa decidió colocar imágenes su país natal, pero al contrario, colocaron fotografías de Tikal en Guatemala. Al momento, los seguidores de la reina de belleza reaccionaron en redes sociales.

-->

“Creo que alguien no sabe nada de Centroamérica”, “Es Guatemala no Honduras”, “El paisaje que pusieron es de Guatemala”, “Cuando no conoces nada de cultura”, “Vaya editores los que tiene este programa”, “Cuando quitan a grandes figuras y contratan a esta gente inepta”, fueron algunas reacciones. Por el momento, el programa no comentó nada al respecto.

Lee también: ►“Platanito” se pronuncia sobre el chiste que hizo sobre la muerte de Debanhi