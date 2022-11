VIDEOS: Captan el momento del fuerte terremoto de magnitud 5.6 en Indonesia

Un fuerte terremoto de magnitud 5.6 sacudió hoy, 21 de noviembre de 2022, la isla de Java, la principal de Indonesia, dejando al menos 56 muertos y más de 700 heridos, según indicó Ridwan Kamil, gobernador de la provincia de Java Occidental. Un anterior balance daba cuenta de 46 fallecidos: “Debido al gran número de personas que siguen atrapadas, consideramos que el número de personas fallecidas y heridas va a aumentar”, añadió el funcionario.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del sismo se ubicó cerca de Cianjur, unos 110 kilómetros al sudeste de la capital, Yakarta.

En redes sociales fueron difundidos videos que mostraban el momento del terremoto, y daban cuenta de los graves daños que este causó.

Widespread damage and chaos in Cianjur from 5.6 Mw earthquake in West Java.

earthquake in Cianjur of Indonesia.

5.6 magnitude Earthquake left 30 dead and over 300 injured. Heartbreaking and Devestating visuals from Indonesia
Pray for Cianjur people.

Pray for Cianjur people. pic.twitter.com/kb9NMGe07o

— Shiba Khan (@ShibaKh48733268) November 21, 2022