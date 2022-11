Jennifer López casi muestra la intimidad de sus senos en descarado escote

Fue hace unos días atrás cuando Jennifer López tomó por sorpresa a sus seguidores de Instagram. Y es que la famosa cantante decidió borrar todas las fotos y vides que tenía en la famosa red social.

Sin embargo, el susto ha quedado atrás para los fanáticos de la artista, ya que se trató de una “movida” para anunciar un nuevo disco. La estrella decidió hacer una única publicación en la que aparece utilizando un diminuto y candente vestuario.

López compartió un video en el que recrea la portada de su álbum lanzado hace 20 años: “This is me Then”. El clip llegó para anunciar la llegada del siguiente en el que habrán 13 canciones con títulos como “Mad in lov”, “Dear Ben pt. II” o “Greatest love story never told”.

El álbum, como el de hace 20 años, ha sido inspirada por su pareja Ben Affleck, con quien mantiene una relación, la cual se ha convertido en una de las más seguidas por el ojo público. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de sus fieles seguidores, fue el top blanco que decidió utilizar la artista.

Y es que la prenda era tan pequeña, que estuvo al borde de dejar al descubierto la intimidad de los senos de JLo.

El disco del romance de Jennifer López y Ben Affleck…

“This is me… Then” fue el tercer álbum de studio de la cantante estadounidense, el cual fue lanzado el 25 de noviembre de 2022 por Epic Records. El disco fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con Affleck.

Entre esas canciones se encuentran “Dear Ben”, o “Jenny From The Block”, en cuyo videoclip contaba la persecucion de los paparazzi a su noviazgo y aparecia el protagonista de “El indomable Will Hunting”.