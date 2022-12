Cara Delevingne donó su orgasmo para un estudio sobre el clímax sexual

Cara Delevingne dio a conocer que donó uno de sus orgasmos a la ciencia, pues ha participado en un experimento para estudiar la brecha de género en el clímax sexual.

Según la modelo británica, este es un término utilizado para describir por qué los hombres tienen más probabilidades de tener un orgasmo durante las relaciones sexuales que las mujeres.

El ensayo forma parte de un documental de seis capítulos, “Planet Sex With Cara Delevingne”, que se proyectará en televisión.

De acuerdo a sus declaraciones, ella donó a los investigadores una muestra de su sangre antes y después de alcanzar el clímax para que pudieran estudiar sus efectos en la química de su cuerpo.

En el documental aparece en un hospital alemán contando a los espectadores que está ahí “para tener un orgasmo y donarlo a la ciencia”.

Must Watch #PlanetSex on @bbcthree. It is stunning and Cara Delavigne takes us on a wonderful global journey as well as her own. There could be a whole azz series on each of the programmes tbh. Tx @CoopVicki @nkd_tv. Case study in diversity and inclusion beautifully done. https://t.co/hTnfZFzX6M

— #StudLifeIs10🗡️ (@CampbellX) December 2, 2022