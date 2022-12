“No me gustó en absoluto” la actitud de Cristiano, afirma el DT de Portugal

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, reconoció este lunes que no le gustó la reacción de su estrella, Cristiano Ronaldo, cuando fue sustituido el viernes en el último partido de la fase de grupos de Catar-2022 ante Corea del Sur.

El técnico de Portugal relevó al exdelantero del Manchester United en el minuto 65 del juego, en el que Portugal acabó derrotado por 2-1. Visiblemente descontento después del cambio, ‘CR7’ dijo después que su enfado era debido a una discusión con un futbolista rival.

“Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido de mañana. Pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto”, declaró Santos en referencia al duelo de octavos de final del martes ante Suiza.