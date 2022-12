Video muestra a un coyote atacando a una niña a plena luz del día

Una cámara de seguridad capturó el aterrador momento en que un coyote ataca a una niña de 2 años a plena luz del día en el vecindario Woodland Hills de Los Ángeles, Estados Unidos. El video muestra a la pequeña siendo atacada y arrastrada por el animal, todo en cuestión de segundos.

Los padres de la niña, Shira y Ariel Eliyahuo, dijeron a KSNT que acababan de llegar a casa del preescolar, estacionaron el auto y sacaron a su hija de su asiento. Mientras los padres recogían sus juguetes dentro del auto, se puede ver a un coyote corriendo hacia la niña y mordiéndola en las piernas, arrastrándola boca abajo hacia la acera. Mientras la niña gritaba pidiendo ayuda, su papá, Ariel, corrió a rescatarla mientras gritaba fuerte para asustar al coyote.

COYOTE ATTACK: A frightening wildlife encounter in Woodland Hills! A coyote attacked a little girl and her dad came to her rescue seconds after it happened. pic.twitter.com/nt8GLXM4pu

— Irene Cruz (@ABC7Irene) December 3, 2022