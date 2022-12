Gonçalo Ramos en problemas con Portugal tras filtración de video íntimo

Gonçalo Ramos, jugador del Benfica que actualmente representa a la selección de Portugal, está envuelto en una gran polémica, debido a que la noche del miércoles, 7 de diciembre de 2022, se difundió en redes sociales un video íntimo, el cual ya es tendencia.

Las imágenes, enviadas a una mujer y aparentemente difundidas por ella, muestran a Gonçalo Ramos en un momento íntimo. Horas después de que el clip comenzara a circular, el nombre del jugador entró en la cima de las tendencias de Twitter en Portugal. Son muchas las interacciones hechas en broma, pero más aún las muestras solidaridad con el futbolista.

Ana García Martins, conocida como ‘A Pipoca Mais Doce‘, recurrió a Instagram para comentar sobre el tema: “Gente que comparte videos íntimos de terceros: son muy grandes hijos de pux#”.

Joana Albuquerque, exparticipante de ‘Gran Hermano’, lamentó que la polémica surgió precisamente después de que Gonçalo Ramos brilló en el Mundial de Qatar al anotar tres goles con la selección, en el partido (ante Suiza) de la clasificación para los cuartos de final.

“A veces, las personas en las que confiamos son las que no quieren vernos brillar. ¿Habéis visto que el video de Gonçalo Ramos apareció justo después de su actuación de ayer? No fue casualidad”, destaca Joana.

Às vezes as pessoas em quem confiamos, são as que não nos querem ver brilhar. Já viram que o vídeo do Gonçalo Ramos só apareceu depois do desempenho dele ontem? Não foi coincidência 😉

— rainha de cascais🍸 (@joana_bboficial) December 7, 2022