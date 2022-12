Luis Enrique: “Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros”

Este lunes el exentrenador de la selección española, Luis Enrique, tuvo una charla con uno de los streamers más reconocidos de España, Ibai Llanos; esta es la primera vez que el asturiano reapareció en las cámaras tras anunciarse su no continuidad al frente de la selección española luego de caer en octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Luis Enrique volvió a la plataforma Twitch, lugar donde transmitía durante su tiempo en Qatar, para acompañar a Ibai Llanos y dejó varios titulares llamativos de cara al máximo torneo de selecciones que este martes reanudará sus acciones con las llaves de semifinal.

“Han sido días intensos pero con el optimismo típico de alguien que está preparado para lo que venga. Es momento para descansar y estudiar lo que viene”, comentó el español que actualmente se encuentra como entrenador libre.

Luis Enrique dedica palabras al nuevo entrenador de la Roja

“Se merece todo lo bueno que le pase. Está muy preparado y es un fenómeno. Desde aquí le mando un saludo”, expresó el asturiano. Además también le alertó que la prensa intentará presionar con sus recomendaciones de cara a las futuras listas del seleccionador Luis de la Fuente.

“Le pasará lo mismo a Luis De La Fuente cuando haga sus listas. Yo no hago caso a recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le haya dedicado el 10% de todo nuestro trabajo”, expresó.

Luis Enrique lamenta la pronta eliminación

“Lo viví con naturalidad. Aceptamos una muy buena imagen en la derrota y demostramos que supimos perder. Marruecos hizo un partido muy defensivo pero es muy meritorio. Yo siento que hemos perdido una oportunidad muy buena. Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros”, expresó

A quién le gustaría que Luis Enrique ganase el Mundial

“No me gustaría que se repitiera la final del Mundial. Me gustaría que fuese Marruecos y si no se da iría por Leo Messi, pero no quiero que activen lo de ‘anulo mufa'”, expresó.