Conozca a Eve, la doble de Jennifer López que paraliza las redes

Jennifer López siempre ha sido considerada una de las mujeres más deseadas del mundo. Su irrupción en Hollywood de la mano de la biopic ‘Selena’ (1997) la convirtió de inmediato en una estrella a nivel global, y ella supo apuntalar ese éxito iniciando una carrera como cantante que no hizo más que multiplicar su fama y consagrarla como un auténtico ícono latino.

Inspirada por su parecido físico, Eve -una mujer nacida en República Dominicana que actualmente vive en los Estados Unidos- comenzó a maquillarse y usar looks como JLo y compartió los resultados de su trabajo en su cuenta de Instagram. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, al punto que se convirtió en un fenómeno viral y varios medios comenzaron a fijarse en ella.

La doble de Jennifer Lopez es maquillista

La joven que es maquilladora, hace tutoriales con tips para sus más de 120 mil seguidores. Más allá del talento que tiene, lo que más llama la atención es su gran parecido con la esposa de Ben Affleck, algo que la gente suele resaltarle tanto a nivel virtual como personal.

“Lo he oído desde que tenía 16 años… Siempre voy a aceptar que me hagan ese cumplido. ¡Ella es una reina! Gracias a todos”, escribió en una publicación en donde imitó el look de la cantante en el video del tema “All I Have”, de 2002.

En otro video que tiene en su cuenta de Instagram, Eve le enseña a sus seguidores a recrear uno de los looks de Jennifer López paso a paso, algo que volvió a repetir en algunas oportunidades a pedido de la gente.

Aunque evita dar información personal, en su cuenta de Instagram queda en claro que Eve se encuentra en pareja y que es madre de dos hijos: un adolescente de 16 años y un pequeño de poco más de dos años.

