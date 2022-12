Cristiano Ronaldo recibe un Rolls Royce como regalo de Navidad

Georgina Rodríguez hizo todo lo posible para tener feliz a Cristiano Ronaldo esta Navidad. Después de presumir su mesa de comedor bien decorada, sorprendió al exdelantero del Manchester United y el Real Madrid con una compra de más de 300 mil libras.

Entusiasta de los automóviles, Cristiano Ronaldo recibió un Rolls Royce como regaló de Navidad, parecía encantado con su último regalo. De hecho, la familia posó para fotos dentro del automóvil, mientras Santa Claus observaba.

C. Ronaldo’s girlfriend, gifts him a brand new Rolls Royce for Christmas pic.twitter.com/rsgHaSlU7J

— Sabi Radio (@TheSabiRadio) December 26, 2022