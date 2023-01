Ellos son los papás de Miss Guatemala y esta es la historia de su apellido

La edición número 71 del Miss Universo se llevará a cabo la noche de este sábado 14 de enero y desde que iniciaron los evento previos, la Miss Guatemala ha acaparado la atención de los medios internacionales.

Ivana Batchelor, nuestra representante, es una de las favoritas para ser la sucesora de Harnaaz Sandhu, incluso fue comparada como la próxima Nadia Ferreira.

A principios de diciembre, la joven fue abordada para una entrevista que le realizó Carlos Adyan, presentador de Telemundo, quien le preguntó por sus orígenes. “Vamos a comenzar hablando sobre tu apellido ¿de dónde proviene Batchelor?”, le preguntaron a la guatemalteca.

“¿Sabes? Es algo que siempre me preguntan, mi apellido es originalmente escocés, pero nací en Guatemala, siempre he vivido aquí”, explicó la guatemalteca.

El padre de Ivana es Estadounidense, él y su madre se mudaron a Guatemala para trabajar en una misión cristiana, ambos son pastores y han trabajado por la comunidad, explicó.

Según algunas fuentes especializadas en apellidos del mundo, los lugares con más personas con este apellido son: Estados Unidos, Canadá, Escocia, Gales, y Australia.

Este aparece en el libro “La Armería General de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales” (The General Armory of England, Scotland, Ireland and Wales) escrito por Sir Bernard Burke, Rey de Armas, que data del año 1842 aunque no se tiene datos acerca de cómo surgió.

La belleza de Ivana Batchelor

Son 85 candidatas quienes compiten por llevarse la corona de Miss Universo y la Miss Guatemala ya se encuentra en Estados Unidos impactando a muchos, pues aseguran que tiene todo para llevarse la corona.

Ha sido la belleza de la joven de Quetzaltenango la que ha llamado la atención tanto en Guatemala como a nivel internacional. Varios medios de comunicación extranjeros han visto su potencial para convertirse en una de las participantes más fuertes del evento.

La cadena de televisión estadounidense Telemundo le ha apoyado en reiteradas ocasiones, incluso la invitaron a participar en varios de sus shows. Recientemente, estuvo en el foro de Hoy Día, en donde explicó cómo lucha para hacer realidad todos sus sueños.

