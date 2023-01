VIDEO. Hombre trató de secuestrar a empleado por ventana de autoservicio

Las autoridades de Washington, Estados Unidos (EE.UU.), dieron a conocer que fue capturado un hombre que presuntamente trató de secuestrar a un empleado por medio de una ventanilla de autoservicio. El Departamento de Policía de Auburn había divulgado un video de vigilancia sobre el hecho, que tuvo lugar después de las 5:00 horas del lunes, 16 de enero de 2023, mientras buscaban identificar al hombre.

En un breve video de nueve segundos, se puede observar al empleado entregando el cambio en efectivo al conductor a través de la ventanilla de autoservicio, en ese instante en el que el atacante agarra su muñeca con una mano mientras que con la otra sostiene el dispositivo de cierre con el que intentó colársela por la cabeza. Finalmente, el barista se libera y el sospechoso huye de la escena, se muestra en la grabación.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA

— Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023