Cristiano Ronaldo se “encara” ante un excampeón de peso pesado de la UFC

A través de redes sociales se pudo observar el encuentro entre Cristiano Ronaldo y el luchador de artes marciales mixtas Francis Ngannou, ambos exponentes de sus respectivos deportes tuvieron una charla “inspiradora” en Riad, Arabia Saudita, país en el que reside “CR7” tras su fichaje por el Al Nassr.

Ambos deportistas se mostraron muy sonrientes en las fotos publicadas en sus cuentas de redes sociales y se presume que tuvieron una charla sobre las nuevas etapas de su carrera: Cristiano jugará a sus 37 años en Arabia y que Ngannou, de 36 años, dejó la UFC por problemas con los directivos de esta marca.

Great talking with the 🐐 in Riyadh today. Very inspirational! @Cristiano pic.twitter.com/aaMXmc1GUB

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) January 21, 2023