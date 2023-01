VIDEO. Willy Coito Olivera molesto con los abucheos de la afición crema

Con gritos de ¡Willy, fuera! despidieron a Comunicaciones de la cancha del estadio Doroteo Guamuch Flores tras el empate (0-0) ante Xinabajul-Huehue en el arranque del Clausura 2023.

El resultado no fue el esperado y la afición crema expresó su malestar pidiendo la salida del técnico uruguayo, no es la primera vez que la hinchada de Comunicaciones pide la salida del técnico uruguayo, tras la derrota ante Cobán en semifinales del Apertura 2022, un cierto sector también pidió su salida.

Willy Coito se defiende

El técnico de Comunicaciones atendió a los medios de comunicación tras el empate ante Xinabajul y entre muchos tópicos tocó el tema de la afición, que le abucheó finalizado el partido.

“A veces, lamentablemente, la gente tiene muy poquita memoria, a mi no me gusta hablar de las cosas que he ganado, pero tengo cinco títulos como sub-entrenador, cuatro como entrenador, tres nacionales y uno internacional, tengo el penta y el hexa, tengo ascensos y bueno, a veces tenemos una memoria corta, aunque eso no significa que me mantenga por siempre”, expresó el uruguayo en conferencia de prensa post-partido.

Comunicaciones no empezó el Clausura 2023 de la mejor forma, tras empatar (0-0) ante la ‘X’, pero lo más preocupante fue el funcionamiento, generando escasas ocasiones de gol.

El próximo partido de los albos será el próximo domingo cuando visiten el estadio Santa Lucía para enfrentarse al Deportivo Malacateco, juego programado para las 12:00 horas.