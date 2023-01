Amarini Villatoro: “El resultado nos llena de confianza”

Xelajú M. C. fue contundente y superior a Deportivo Iztapa el sábado en la noche cuando lo goleó 3-0. Este fue un resultado que alivió al técnico guatemalteco Amarini Villatoro, quien conversó con Emisoras Unidas para analizar el actuar del conjunto lanudo en el inicio del Clausura 2023.

Sobre el sistema de juego, Villatoro comentó: “Tenemos un poco más de variantes con el tipo de jugadores que tenemos (en este nuevo torneo)”.

Xelajú M. C. tendrá dos duras visitas en las próximas fechas: Deportivo Mixco y Deportivo Achuapa. En ese sentido, el extécnico de la Selección Nacional de Guatemala, analizó: “Vamos a dos canchas donde los dos rivales nos sumaron cuatro de 6 puntos disputados”.

Añadió: “Es una espina para nosotros esos dos partidos de visita. Son canchas en las cuales se deben plantear partidos diferentes, por la superficie, el tamaño, y el rival. Esperamos hacer un buen planteamiento para sumar puntos”.

El técnico Amarini Villatoro también se pronunció sobre el proceso de adaptación de los jugadores Darwin Lom, Joshua Ubico y Héctor Moreira.

“Lo que les falta a Lom, Joshua y Moreira, quienes no han tenido participación, son minutos. Deben agarrar ritmo y no es fácil. No están para cumplir los 90 minutos, pero van por buen camino. Es gente importante que más adelante sumarán”.