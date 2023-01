VIDEO. Hombre irrumpe iglesia evangélica por “escandaloso” ruido en Xela

Un hombre, cansado por el “escandaloso” ruido que proviene de una iglesia evangélica cercana a su casa, sacó su teléfono y empezó a grabar cuando se acercaba al templo, el cual irrumpió y de forma “abusiva”, según testigos, llegó al escenario y le bajó volumen a la consola que emitía el sonido del servicio cristiano que se llevaba a cabo en Quetzaltenango.

El sujeto aseguró que los vecinos del alrededor están molestos por los altos niveles de sonido que se producen en la iglesia. Sin embargo, el religioso le comentó que son los mismos habitantes del lugar que acuden a los servicios cristiano.

“Este escándalo no me deja dormir, no me deja descansar, mi casa está a 400 metros. Silencio es lo que le pido”, decía el abogado. El pastor le respondió que no podía irrumpir una propiedad privada.