¿Peleados? Así los rostros de Jennifer López y Ben Affleck en los Grammy

Una de las celebridades más esperadas en la entrega del Grammy, siempre es Jennifer López, y es que debido a su estilo siempre es una de las que más llama la atención en este tipo de eventos.

Los fans esperaban que la cantante llegara de la mano de su esposo Ben Affleck; sin embargo, ellos decidieron no aparecer por la alfombra roja. Por lo que su aparición en el escenario fue deslumbrante.

La presencia del JLo en el Grammy 2023, fue para entregar el premio a Best Pop Vocal Album, que fue para el británico Harry Styles por el álbum Harry’s House.

Ella eligió un atuendo lleno de brillos, lució un vestido azul con un gran cola complementada de olanes, que dejaban su pierna izquierda descubierta. El cual se complementó con una tiras plateadas en las mangas, como en el centro del vestido, las cuales llegaban hasta el piso.

Para completar su outfit, JLo también optó por accesorios en color plata, así como sus zapatos.

Pero a pesar de que la pareja no se paseó junta en la alfombra, si fueron captados por algunas cámaras, y lo hicieron en un momento bastante incómodo. Ya que el actor parecía fastidiado, y ambos lucían distanciados.

Esto no pasó desapercibido en redes sociales, donde hubo algunas reacciones de los usuarios.

El año pasado, el actor e intérprete de Batman se casó con Jennifer López, luego de que tuvieron una relación que terminó hace 17 años.

Desde que volvieron a revivir su pasión, los artistas han sido fotografiados juntos en varias ocasiones y en muchas de ellas ha llamado la atención el notable cansancio de Ben Affleck, mismo que se dejó ver en la entrega de los Grammy.

Cada vez que el histrión fue captado por las cámaras se le vio cansado y con cierto hartazgo, por lo que de inmediato los internautas de habla hispana, inglesa y portuguesa empezaron a comentarlo en redes sociales y hacer memes.

Jennifer Lopez se ve que trae cortito a Ben Affleck ya me lo andaba puteando a media premiación 😂

Casi pude escuchar el

Ya ves te dije que … bla bla bla ahorita ni me hables Ben no quiero pelear no me hables te lo digo enserio pic.twitter.com/gvJeHLPYSt

— Danydrugs (@DanydrugSS) February 6, 2023