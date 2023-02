Alfredo Adame genera polémica al confesar que asesinó a una persona

Alfredo Adame confesó que cuando tenía 17 años asesinó a una persona durante una pelea callejera. “El cuate se me deja venir, muy macho. Hizo como que me iba a pegar y en ese momento, le meto un golpe en el mero cuello. El cuate se va de espaldas, los demás se hacen para atrás. Días después me habla mi cuate pa’ decirme ¿qué crees? Se murió el de la bronca y era el hijo de un abogado ahí medio famoso”, aseguró el actor en el programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside.

Por si estaban con el pendiente. El actor y conductor Alfredo Adame dio su versión de la pelea que protagonizó esta semana.https://t.co/4Qh605qlos pic.twitter.com/9pVf4IpKeM — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 4, 2023

El actor y presentador agregó que su familia decidió sacarlo de la zona y lo envió a Michoacán durante un año. Dijo que nunca lo buscaron, por lo que se regresó a la Ciudad de México.

“Hablé con mi papá, me escondieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estuve un año. Regresé y nunca pasó nada, hasta hace unos 10 o 12 años llegó un cuate y me dijo que él era su primo. Yo tenía 17 años, tengo mecha corta”, aseguró.

Tras su confesión, los internautas reclaman a las autoridades investigar sobre el homicidio y otros consideran que su relato suena falso y que lo hace para llamar la atención.

“Quedó loco ese amigo”, “Para que aprenda que lo metan preso y luego se investiga”, “Cualquier persona que confirma un homicidio debe ser detenida, dónde están las autoridades”, “Si ya sabes que el don está loco y ahí vas a seguirle la corriente”, “Ya está alucinando de tanto golpe que le andado en la vida”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

Lee también: ►Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron que serán papás