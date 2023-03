Los dos equipos más ganadores de Champions podrían enfrentarse en la final

El Real Madrid se medirá al Chelsea en un duelo de altura de cuartos de la Champions y luego deberá solventar un hipotético cruce de semifinales ante el ganador del City-Bayern tras el sorteo realizado en Nyon.

El camino es realmente duro. Los cuatro grandes candidatos a hacerse con el título coinciden por la misma parte del cuadro. El que salga victorioso de ellos tendrá muchas opciones de ser campeón, a la vista del nivel de los equipos de la otra parte. Los encuentros de ida de cuartos serán el 11 y 12 de abril; los de vuelta, una semana después, el 18 y 19.

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹

*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2023