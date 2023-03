‘Checo’ Pérez conquista la pole en el GP de Arabia Saudita

Sergio ‘Checo’ Pérez consiguió la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita por segundo año consecutivo. El piloto mexicano logró el mejor tiempo durante la sesión de clasificación y saldrá desde la punta para la carrera del domingo; Verstappen quedó relegado por fallas mecánicas.

Se llevó a cabo la sesión de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita 2023 de la Fórmula 1 y con ello quedó definido el orden de salida para la segunda carrera de la temporada. Sergio Pérez obtuvo la pole position al marcar el mejor tiempo de la sesión con 1:28.265 en el cronómetro, la segunda de su carrera y de igual forma, la segunda conseguida en la pista de Jeddah (2022).

Back-to-back on the streets of Jeddah for @SChecoPerez 😍 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GKSruLX81U

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez aprovechó el abandono de Max Verstappen por un problema en su auto y ganó (por segundo año consecutivo) la ‘pole position’ para salir primero en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde dará la cara por Red Bull ante el incidente de su compañero, quien era el favorito para ganar la segunda carrera de la temporada.

Un problema con el auto, probablemente del motor, impidió al bicampeón mundial Max Verstappen terminar la calificación (quedó en la posición 15), por lo que saldrá desde el fondo en la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita.

El mexicano “Checo” Pérez de Red Bull se quedó con la Pole; seguido del piloto de Mónaco de Ferrari, Charles Leclerc, aunque este será penalizado con 10 posiciones, por lo que el español, Fernando Alonso con Aston Martin se queda con esa posición; Rusell de Mercedes queda en el tercero, en este orden.

El piloto neerlandés parecía ser el claro favorito para conseguir la pole position del Gran Premio de Arabia Saudí, y así pintaba después de la primera ronda de la clasificación del sábado. Sin embargo, en la Q2, Max Verstappen tuvo un grave problema en su Red Bull que le hizo caer sin siquiera marcar un tiempo competitivo.

Eso provocó que quedará eliminado, con lo que saldrá desde la parte de atrás de la parrilla, y a la espera de conocer lo que le pasó realmente, todo apunta a que fue un palier el que falló en el RB19 del holandés. Con cara de decepción, el vigente campeón del mundo se bajó de su monoplaza con todavía varios minutos de la segunda ronda pendiente, después de que sus mecánicos evaluaran la cantidad de daños que sufría.

Max is out of the car and will take no further part in qualifying 💔#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/OZbjkCPvjX

— Formula 1 (@F1) March 18, 2023