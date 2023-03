Bayern Múnich va a despedir a su entrenador Julian Nagelsmann

Según las informaciones de Bild, el sustituto de Nagelsmann debería ser el también alemán Thomas Tuchel, que en 2021 llevó al Chelsea al título en la Champions y que fue despedido del club londinense al principio de esta temporada. Kicker afirmó que ya había habido contactos entre el club bávaro y el técnico de 49 años.

Justo antes del parón por los partidos de selecciones, el Bayern perdió el primer puesto en la clasificación de la Bundesliga en beneficio del Borussia Dortmund, que le supera ahora en un punto. Los muniqueses cayeron 2-1 en el campo del Bayer Leverkusen, una derrota que provocó un gran enfado de la dirección del Bayern.

El director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, fue especialmente crítico con lo que consideraba una falta de mentalidad y actitud.

Ya bajo presión al término de la temporada 2021-2022 después de ser eliminado por el Villarreal español en cuartos de final de la Champions, Nagelsmann pudo continuar en el puesto gracias al título en la Bundesliga.

🚨 Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern

Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023