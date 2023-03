Karely Ruiz exhibe a hombre que le tomó una foto a escondidas

A través de su cuenta de Facebook, Karely Ruiz suele compartir con sus admiradores detalles sobre su vida personal, además de sus llamativas fotografías con las que ha ganado popularidad en redes sociales. En esta ocasión, relató con humor una experiencia mientras se encontraba en Cancún, México, relacionada con un hombre desconocido.

En la mencionada publicación, la modelo de OnlyFans compartió una fotografía de ella misma en un espejo, pero por detrás aparece un motorista viendo disimuladamente su celular, posiblemente tomándole una foto a los atributos traseros de Karely.

Dicha experiencia generó todo tipo de comentarios y reacciones, alcanzando más de 216 mil likes:

“¿Por qué no llegará mi repartidor? | El repartidor”; “No me burlo porque claramente ese señor me representa 🩷”; “Pero bien glorioso el repartidor de rapid , llego tarde con los pedidos pero fue por algo sumamente importante 🙃”; “El también se estaba tomando selfie apoco nomas tu puedes karely😂🤣😂🤣😂🤣🤣”, dicen algunos de los comentarios.