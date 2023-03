VIDEO. Abandonan a niño migrante guatemalteco a orillas del río Colorado

Por medio de sus redes sociales, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Chief Raul Ortiz, dio a conocer que un niño supuestamente guatemalteco de un año de edad fue abandonado a orillas del río Colorado, en el suroeste de la nación norteamericana. Según detalló, esto ocurrió el pasado lunes 20 de marzo.

El delegado también compartió un video en el que se refleja que el menor fue llevado por un contrabandista al otro lado de la frontera para posteriormente dejarlo solo a la orilla del agua.

El funcionario dijo que gracias a la rápida respuesta de un agente fronterizo se evitó una tragedia con el menor, que ya está bajo resguardo.

La Cancillería de Guatemala dio a conocer que, por medio de la red consular en Estados Unidos, se brinda asistencia y protección al menor, quien fue rescatado por autoridades fronterizas en la localidad de San Luis, en entre los estados de Arizona y California.

