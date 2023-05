¡Escándalo! Anuel AA dedica nueva canción a Karol G

Anuel AA confirmó los rumores desde hace algún tiempo, no ha logrado superar la ruptura amorosa con Karol G y ahora le dedica una canción que ha sido calificada como “vulgar”.

Días atrás, durante un concierto, el rapero cambió algunos fragmentos de sus canciones para aludir a la artista colombiana e incluso le dedicó unas línea a Feid, el supuesto nuevo amor de La Bichota.

En su cuenta oficial de Instagram, el cantante boricua le dedicó a la colombiana su nueva canción titulada “Mejor que yo”. “Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel y al lado compartió el videoclip de su nuevo tema.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice la canción.

Anuel insinuó que Karol G tampoco lo ha logrado superar a él, en especial por su forma de hacer el amor, como textualmente lo dice en la canción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice otra estrofa.

Como era de esperarse, la publicación sumó más de millón y medio de me gusta en Instagram, además de comentarios contra el cantante.

“Es la canción más vulgar que he escuchado”, “Cómo podrá conquistar a alguien con ese tema, es una vulgaridad”, “Qué descaro”, “Yo soy ella y no volteo a mirar atrás ni para parquearme”, “Con el montón de hijos y aún queriendo más mujeres”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Hace algunos días, el boricua interpretó la canción Más rica que ayer en un concierto en Estados Unidos. Desde su lanzamiento se dice que también es un tema dedicado a La Bichota.

Lee también: ►Star Wars cambió para siempre la historia del cine y el entretenimiento