Matty Healy besa a guardia de seguridad en medio de romance con Taylor Swift

Tal vez el nombre de Matty Healy no es tan popular en Latinoamérica; sin embargo, ha sonado bastante debido a la supuesta relación que mantiene con Taylor Swift.

El vocalista de la banda británica originaria de Manchester, The 1975, se ha popularizado en redes sociales durante los últimos meses, debido a que en las más recientes presentaciones de la agrupación, ha besado a hombres y mujeres en medio del tema ‘Robbers’.

Fue durante el show que ofreció en el festival de música NorthSide llevado a cabo el pasado viernes 2 de junio en Dinamarca, donde volvió a besar a otro hombre.

Mientras se encontraba cantando el exitoso tema ‘Robbers’ cuando se acercó al guardia de seguridad que estaba cerca del escenario y le preguntó, “¿Quieres besarme”, a lo que este respondió que sí, tras esto lo tomó del cuello y posteriormente se inclinó para besarlo.

Cabe señalar que esto parece más una tradición y en múltiples ocasiones, Healy ha mencionado que solo se inclina por las mujeres.

Matty Healy shared a kiss with the security guard at The 1975 concert tonight. pic.twitter.com/fla59kgtey — Pop Base (@PopBase) June 3, 2023

¿Quiénes son The 1975 band?

Son una agrupación británica de pop rock formada en Wilmslow, Cheshire, Reino Unido en 2012, está conformada por Matthew Healy (voz, guitarra), Adam Hann (guitarra), George Daniel (batería, coros) y Ross MacDonald (bajo).

su influencia musical viene de grupos como Shoegaze y Dream pop como My Bloody Valentine y Ride, el new wave de Talking Heads, y también a Michael Jackson, Oasis y David Bowie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The1975 (@the1975)

Han publicado cuatro EP y cinco álbumes de estudio, el primero titulado con el mismo nombre de la banda fue publicado el 2 de septiembre del 2013 un día después del 12 cumpleaños de Debs por Dirty Hit/Polydor.

El disco debutó como número uno en la lista UK Albums Chart el 8 de septiembre del 2013. Sacaron su segundo disco en febrero del 2016, I Like it When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It que también debutó como número uno en la lista UK Albums Chart y fue nombrado Mejor Álbum del año según Rolling Stone.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The1975 (@the1975)