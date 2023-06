Arévalo: “Nos enfrentamos a un enemigo dispuesto a recurrir a cualquier método”

Los integrantes del partido Movimiento Semilla, incluido el candidato a la presidencia Bernardo Arévalo, brindaron una conferencia de prensa este viernes 30 de junio para pronunciarse con respecto a la situación que se vive luego de la jornada de votaciones del pasado domingo.

Arévalo indicó que, como agrupación política, emitieron un comunicado al cual le dio lectura. En este se resaltó que el éxito de su movimiento en las elecciones generales ha despertado el temor de los corruptos que pretenden seguir controlando el país.

En ese contexto, aseguró que como agrupación no se dejarán intimidar ante esta situación y resaltó que, juntos como guatemaltecos y guatemaltecas comprometidos con la democracia, defenderán el derecho a elegir libremente el destino del país.

De acuerdo con Arévalo, más de 14 partidos, que en su opinión son exactamente los mismo y han gobernado en total impunidad, pretenden desacreditar unos resultados que responden a la voluntad del pueblo.

Los partidos que piden el reconteo de votos lo hacen si respaldo legal, porque saben que no tienen el respaldo del pueblo.

Agregó que el resultado del ejercicio del conteo rápido o tabulación paralela de votos de la Misión de Observación Electoral de Guatemala y los ejercicios de conteo realizados por Semilla coinciden plenamente con los resultados preliminares que se han difundido en el sistema del TSE.

Por lo tanto, consideró que esas acciones para intentar desacreditar los resultados de las elecciones es un síntoma de desesperación, pues, según sus palabras, como ya no tienen argumentos acuden a mentiras y a difundir miedo.

“Nosotros vamos a decir lo que somos, no lo que no somos. Lo que está sucediendo es que la propia población hace su juicio. Se ve en las redes, dicen a quién le creen y a quién no. Porque la reputación de los candidatos en segunda vuelta ha quedado establecida”, expresó.