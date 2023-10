Subsecretario Nichols se reúne con líderes indígenas y empresariales

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, sostuvo reuniones con representantes de pueblos indígenas, líderes empresariales y defensores de derechos humanos como parte de la agenda de trabajo que cumple durante su visita a Guatemala.

Por medio de redes sociales, el funcionario compartió fotografías de los encuentros sostenidos en los que se abordaron distintos temas, incluidos los temas de cooperación y la actual crisis de la nación centroamericana, marcada por acciones contra el proceso electoral y protestas ciudadanas en defensa de la democracia.

También puede leer→ Nichols: “Hay fuerzas tratando de impedir la transición democrática en Guatemala”

Además, dijo estar especialmente agradecido por la oportunidad de reunirse con líderes empresariales guatemaltecos que son exalumnos de programas de intercambio de EE. UU.

Según Nichols, les manifestó a los líderes empresariales el compromiso de su país con la prosperidad de Guatemala y asegurar un entorno propicio para aumentar la inversión y crecimiento económico.

De igual forma, el subsecretario destacó que todos los sectores de la sociedad son esenciales para proteger la democracia del país e invertir en su futuro.

Especially grateful for the opportunity to meet with Guatemalan business leaders who are U.S. #ExchangeAlumni. Valuable to hear about their work to boost inclusive prosperity in Guatemala and discuss opportunities for collaboration. -BAN pic.twitter.com/f1nmpoHp14

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) October 25, 2023