Tras el éxito de su libro, Britney Spears comparte foto completamente sin ropa

Una vez más Britney Spears está en boca de todos gracias a la publicación de su libro “The Woman in Me” y ahora por su más reciente publicación en Instagram donde deja lucir su figura completamente al descubierto.

No es la primera vez que la famosa comparte este tipo de contenido en sus redes sociales, pues en ocasiones pasadas, la famosa también ha disfrutado de compartir momentos íntimos en los que destaca sus sensuales atributos.

Pese a la sensualidad que esto podría sugerir, sus fanáticos se muestran preocupados por la salud mental de Britney Spears, pues aseguran que esta no es una conducta normal.

La reciente imagen muestra a la intérprete sin una sola prenda de ropa sobre su cuerpo, haciendo lucir su retaguardia hacia la cámara mientras cubre con sus manos sus senos. Además, la famosa también procura ver fijamente a la cámara.

Hasta el momento, la imagen de la famosa continúa en línea, sin embargo, se desconoce si la plataforma de Instagram permitirá que la estadounidense continúe compartiendo este tipo de contenido, considerando las normas de la comunidad de Meta.

“Me encanta Britney Spears pero me preocupa estás publicaciones”, “Ya no son sexys sino que preocupantes que se quite la ropa en todos lados”, “Britney nos tienes a todos ahorita atentos de tu libro, no necesitas de esto”, fueron algunas reacciones de sus fans.

