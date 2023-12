Muere la estrella de “The Full Monty”, Tom Wilkinson a los 75 años

La industria cinematográfica vuelve a estar de luto, esta vez por el deceso de Tom Wilkinson, quien nominado en dos ocasiones a los premios Oscar.

El actor destacó a lo largo de su trayectoria por películas como ‘Batman inicia’, ‘The Full Monty’, ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’, ‘El exorcismo de Emily Rose’, entre otras.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado que compartieron algunos miembros cercanos a la familia, detallando que habría ocurrido de manera inesperada mientras se encontraba en su residencia este sábado 30 de diciembre, por lo cual pidieron privacidad.

El artista, quien falleció a sus 75 años, se convirtió en las últimas décadas en un rostro familiar en multitud de grandes producciones de Hollywood y británicas, aunque alternó esos trabajos con su presencia en series de televisión y obras teatrales.

Tom Wilkinson potenció su carrera tras su participación en la comedia ‘The Full Monty’ en 1997, con la cual se robó la atención del público y los críticos, es por ello que obtuvo un BAFTA en la categoría de Mejor Actor Secundario.

Por otro lado, su potencial frente a las cámaras se reflejó en más de una ocasión, por lo cual fue nominado en dos ocasiones a los Premios Oscar por ‘In the Bedroom’ y ‘Michael Clayton’.

Se calcula que participó en más de 130 producciones de cine y televisión, desde dramas históricos como “Sensatez y sentimientos” a roles al frente de una banda criminal, como “RocknRolla” de Guy Ritchie.

Ganó un premio Globo de Oro por interpretar a Benjamin Franklin en la miniserie “John Adams” y fue reconocido por sus servicios al teatro en 2005, cuando fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico.

Falleció Tom Wilkinson, extraordinario actor de películas como Michael Clayton, The Grand Budapest Hotel, Batman Begins, In The Bedroom, Shakespeare In Love, The Full Monty y Eternal Sunshine Of The Spotless Mind. Un actor con muchísimo talento. pic.twitter.com/TSTUNvEokM

— Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) December 30, 2023