Aymeric Laporte relata la realidad del futbol de Arabia Saudita

Desde su llegada en agosto pasado al Al Nassr de Arabia Saudita, Aymeric Laporte ha experimentado una nueva faceta en su carrera futbolística. Con 21 partidos, dos goles y una asistencia, el defensor franco-español, internacional en 26 ocasiones, no solo buscaba una nueva experiencia en el campo, sino que también fue motivado por los atractivos contratos ofrecidos en este país del Golfo Pérsico. Sin embargo, las declaraciones recientes de Laporte revelan que el futbol en Arabia Saudita no es tan idílico como podría parecer a primera vista.

En una entrevista con el Diario AS, Laporte compartió sus impresiones sobre las diferencias entre el futbol europeo y el saudita. “Es un gran cambio comparado con Europa, pero al final es todo adaptación”, señaló el jugador. Sin embargo, el central también destacó las dificultades que enfrentan los jugadores europeos en su ajuste al nuevo entorno. “No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos”, admitió.

Una de las principales críticas de Laporte se dirige hacia la actitud y el enfoque de los sauditas en el ámbito deportivo y personal. “La vida para ellos… se lo toman todo a la ligera. El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente”, comentó el defensor. Además, mencionó la falta de seriedad en las negociaciones, indicando que las promesas firmadas a veces no se cumplen. Esta falta de compromiso y claridad en los acuerdos podría estar afectando el bienestar y la adaptación de los jugadores europeos.

Laporte también abordó la cuestión de los cuidados que reciben en Arabia Saudita. Aunque reconoció que son atendidos, expresó que no es suficiente para sus estándares. “En Europa te pagan un buen sueldo, pero te cuidan bastante más”, afirmó. Esta comparación entre las condiciones laborales y el cuidado personal entre Europa y Arabia Saudita revela una realidad que va más allá de los contratos lucrativos.

🗣️ Aymeric Laporte on playing in Saudi Arabia: "They haven’t made it easy for us. In fact, there are many players who are dissatisfied.

The ultimatum you can give them doesn't matter to them. I mean, they're really going about their business. You negotiate something and then… pic.twitter.com/D7dCfvFaRq

— Football Talk (@FootballTalkHQ) January 20, 2024