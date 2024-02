Destrozan a Peso Pluma por llevar dientes “sucios” a la fiesta Pre-Grammy

Pocas horas han pasado de la entrega de los Premios Grammy 2024 y Peso Pluma ya está dando de qué hablar y provocando opiniones divididas en redes sociales.

El cantante mexicano está en el centro de la polémica tras aparecer con una extraña dentadura durante la fiesta previa a la entrega de los galardones.

El ícono de los corridos tumbados acudió a la alfombra roja de los Pre-Grammys la noche del 3 de febrero, acompañado de su novia Nicki Nicole, compartiendo algunas de las postales más tiernas junto a ella.

Su look resaltó al posar con un elegante traje negro del que resaltaba un broche dorado colgando de una cadena. El problema vino cuando sonrió dejando a la vista sus nuevos dientes de oro.

Reacciones contra el cantante

Esto generó decenas de críticas en las redes, pues los usurarios reprobaron el aspecto de Peso Pluma en una gala de talla internacional.

El diseño cubría en su totalidad casi todos sus dientes, lo que parecía darle un efecto como si no tuviera dichas piezas. Y es que no solo él fue criticado, también Nicki Nicole, a quien le cuestionaron si no le daba vergüenza estar con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Indie 505 (@indie505_)

“Ella re diosa y él se olvida de lavarse los dientes jajaja”

“Como cuando me piden una foto sonriendo después de comer frijoles”

“A mí me gusta la música de PP, pero no ch*ng**s, de verdad no pensó en como se vería con esos dientes por más moda- elegancia o como le quieran llamar que se ve mal”

“Quien le dijo que eso en los dientes se le ve bien???”

“Por eso es importante cepilllarse los dientes tres veces al día”.