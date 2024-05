Adria Arjona protagoniza portada de famosa revista y Jason Momoa reacciona

La actriz Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, fue la protagonista en la portada de la revista InStyle Now junto a Glen Powell. Ambos actores promocionan su nueva película de Netflix, “Hit Man“, que se estrenará el 7 de junio en la plataforma de streaming.

Adria compartió su entusiasmo y gratitud en redes sociales, agradeciendo a la revista por la oportunidad de aparecer en su portada de la prestigiosa revista.

La publicación de Arjona no pasó desapercibida para Jason Momoa, el protagonista de “Aquaman”, quien recientemente confirmó su relación sentimental con la actriz. El actor mostró su apoyo a su pareja al dejar un “me gusta” en las fotos compartidas por ella. Este gesto de Momoa subraya el apoyo y la admiración hacia su novia en este importante momento de su carrera, según seguidores de ambos.

El anuncio de la portada y la interacción de Jason Momoa han generado una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Fans de Arjona y Momoa celebraron tanto el éxito profesional de la actriz como el respaldo de su pareja, consolidando a Arjona como una figura destacada en la industria del entretenimiento.

