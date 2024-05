Ministro de Gobernación responde a meme compartido por Miguel Martínez

El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, generó controversia en redes sociales tras compartir una captura de pantalla de una historia de Instagram del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez. El contenido de dicha historia desencadenó una serie de reacciones en las plataformas digitales.

Martínez, exfuncionario público durante la administración de Alejandro Giammattei, publicó en su cuenta de Instagram un meme que dice: “CUANDO VES TODOS LOS DÍAS MUERTOS EN TWITTER PERO EL MINISTRO TE DICE QUE SOLO ES TU PERCEPCIÓN”. Este meme criticaba indirectamente las declaraciones recientes de Jiménez sobre la percepción de la violencia en el país.

En respuesta, el ministro Jiménez compartió la captura de pantalla de la historia de Martínez en su cuenta de X, antes Twitter, con el siguiente mensaje:

— Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) May 31, 2024

El comentario de Jiménez generó una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales. Algunos respaldaron al ministro, acusando a Martínez de contribuir a la desinformación, mientras que otros defendieron el derecho del exfuncionario a expresar sus opiniones y criticaron la gestión del gobierno en materia de seguridad.

“No es sorpresa. Diversos medios, que no están recibiendo pauta como en otros gobiernos, están creando la percepción de una violencia extrema…”; “Me llama la atención como un ministro prefiere ponerle atención a esto, que estar enfocado en la ejecución, planificación y cumplimento”; “Pero la percepción aunque no queramos se está volviendo realidad, tristemente”; “Miguel Martinez no debería de opinar, mucho caos en el país es culpa de él”, son algunos de los comentarios en la publicación del ministro.