Regina Murguía confirma su separación del guatemalteco Tono Beltranena

Recordemos que el romance de Regina Murguía y Tono Beltranena inició en el 90’s Pop Tour hace más de 7 años; sin embargo, no pudieron hacerlo publico en ese momento porque él aún estaba casado.

El cantante guatemalteco le propuso matrimonio a la integrante del grupo JNS durante un viaje que realizaron al Volcán de Fuego, en 2020. En junio de 2021 unieron sus vidas por medio de un ritual.

No obstante, se separaron un mes después de su primer aniversario debido a que él no quería tener más hijos. El año pasado se reconciliaron

porque él le prometió embarazarla, pues era el sueño de la también conductora.

Pese a que ambos se mostraron contentos con su matrimonio, la artista mexicana sorprendió en redes sociales al revelar que actualmente está separada de su esposo.

A través del más reciente capítulo del pódcast de Karime Pindter, ‘Karime kooler’, Regina Murguía se sinceró sobre lo que está viviendo en su matrimonio.

“Mira, no sé ni qué decir. La verdad, no sé cómo describir lo que está sucediendo en mi relación, porque lo amo profundamente. De verdad, lo amo profundamente, llevamos muchos años juntos. Siento que es mi pareja perfecta… Pero, es complicado”, mencionó.

“A veces nos entendemos, a veces no. No sé si estoy también yo cambiando… Estas nuevas relaciones en donde podemos estar separados un tiempo y darnos ese espacio, esa libertad, porque nos amamos. No sé, estoy como descubriendo qué está pasando. Por el momento, estamos separados”.